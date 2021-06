Sobrado fica destruído em incêndio no Centro de Botucatu

Na manhã deste sábado o trecho do quarteirão onde fica a casa ainda estava interditado

Da Redação

Um sobrado ficou destruído após incêndio na madrugada deste sábado, 19 de junho, na rua Coronel Fonseca, Centro de Botucatu.

Com causas ainda a serem apuradas, as chamas tomaram conta da parte superior do imóvel ainda nas primeiras horas da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

O imóvel estava desocupado no momento do incêndio. Relato de vizinhos dão conta que o sobrado não tinha moradores há anos. Os mesmos vizinhos disseram que sentiram cheiro de queimado já durante o dia.

Na manhã deste sábado o trecho do quarteirão onde fica a casa ainda estava interditado. Os bombeiros fizeram trabalho de rescaldo.