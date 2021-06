Teste da saliva permite detectar diferenças na carga viral de coronavírus

Além da possibilidade de testagem rápida, de menor custo, e passível de execução em locais com pouca infraestrutura, os pesquisadores enfatizam que a testagem em saliva pode ser mais vantajosa do que testes baseados em swabs de nasofaringe, uma vez que a saliva parece refletir melhor as características biológicas e de transmissão do vírus sars-cov-2. “Por exemplo, é possível que um resultado positivo na nasofaringe não necessariamente indique que o indivíduo está em fase de transmissão do vírus, a qual pode depender mais da quantidade de vírus em saliva e do tempo desde o início dos sintomas”, destaca Kobayashi. “Mais estudos devem ser feitos para confirmar estas hipóteses.”

Maria Rita e Kobayashi ressaltam que devido à sua simplicidade, velocidade e acessibilidade, o teste da saliva pode ser realizado periodicamente para um melhor controle da pandemia. “O número de dados fornecidos por testes de saliva vem crescendo, e quanto mais se entende a presença do vírus, maior é a segurança no uso dos resultados”, aponta a professora do IB. “Como a boca é um dos principais meios de transmissão do coronavírus, uma indicação de carga viral baixa na saliva é importante no controle da pandemia, pois um teste negativo pode indicar menores chances de transmissão dos vírus.”

Os pesquisadores estão viabilizando a execução do teste com insumos produzidos pelo grupo do professor Shaker Chuck Farah, do Instituto de Química (IQ) da USP, para tornar a estratégia ainda mais acessível do ponto de vista econômico e logístico. Ao mesmo tempo, está em implementação um hub de testagem em São Caetano do Sul (Grande São Paulo), em colaboração com pesquisadores do IMT e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. As conclusões do estudo preliminar são descritas no preprint A novel RT-LAMP workflow for rapid salivary diagnostics of COVID-19 and effects of age, gender and time from symptom onset, publicado no site medRxiv em 9 de junho.