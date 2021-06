Guarda Civil prende homem procurado por estupro de vulnerável no Altos da Serra

Prisão ocorreu após denúncias relativas a perturbação do sossego e aglomeração no bairro

Da Redação

A Guarda Civil Municipal de Botucau (GCM) prendeu um homem de 41 anos acusado de estupro de vulnerável na tarde deste domingo, 20 de junho, no Altos da Serra.

O fato ocorreu após a averiguação de denúncias relativas a perturbação do sossego e aglomeração no bairro. Na região indicada, a viatura constatou o homem em atitude suspeita. Reconhecido pelos agentes municipais, foi verificado no sistema integrado de informações que havia pendências e mandado de prisão pelo crime de estupro.

Abordado, nada de ilícito foi encontrado, mas o acusado foi preso e levado ao Plantão de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.