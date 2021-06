Jeyson Zimerer levará o som da guitarra botucatuense ao festival internacional Make Music

Evento reunirá artistas de 120 países nos mãos diversos estilos

Da Redação

Um dos principais nomes da guitarra em Botucatu será internacional. Nesta segunda-feira, 21 de junho, Jeyson Zimerer participará do festival internacional Make Music Day.

Totalmente online devido a pandemia de covid-19, o evento reunirá artistas de 120 países nos mãos diversos estilos. Jeison tem extenso repertório autoral que deverá compor a apresentação.

Jeyson Zímerer, Guitarrista profissional, foi matéria nas principais revistas de Guitarra como Guitar Player, Cover Guitarra, Rock Brigade, ex aluno de Kiko loureiro (Angra/Megadeth), Edu Ardanuy (Dr Sin), participou da turnê Universo Paralelo (Lobão), vencedor do Campinas Guitar Festival, trabalhou com Frank Gambale, citado por Steve Vai como um dos melhores guitarristas da América do Sul

A apresentação do guitarrista pode ser acompanhado, ao vivo, as 20 horas pelo site oficial do evento: https://fb.me/e/14Lr5sXIc