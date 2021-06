Avaré supera os 9 mil casos de Covid-19 e tem mais três mortes em 24 horas

UTI e Enfermagem na Santa Casa de Avaré estão com 100% de ocupação

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré informa que a Cidade atingiu 9054 casos confirmados de Covid-19. Ocorreram três mortes nas últimas 24 horas, sendo em duas mulheres de 66 e 70 anos e em um homem de 56. Ao todo são 214 óbitos registrados.

Além disso, são 8478 curados, 322 em isolamento domiciliar, 27 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (26 internados na Ala 5 e 1 pacientes internados na Ala 1), 13 pacientes internados em outros municípios.

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Avaré:

UTI e Enfermagem com 100% de ocupação. Ainda segundo a Saúde, há 13 pacientes no PS aguardando vaga para internação na Santa Casa, sendo 2 deles intubados.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus