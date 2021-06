Unesp de Botucatu inaugura espaço de convívio dos Residentes e Especializandos

Dr. André destacou a importância da parceria entre as instituições. “Cedemos este espaço porque reconhecemos que o trabalho dos residentes e especializandos no Hospital é muito importante, ainda mais em tempos de pandemia. Parabenizo a todos os envolvidos para a concepção e execução desta sala de convívio”.

A diretora da FMB pontuou que o espaço do convívio é um ponto de cuidado da gestão com os discentes. “Estarmos em parceria com as outras instituições é quase um mantra nosso. Como em uma dança, precisamos estar no mesmo ritmo de todos os parceiros para seguir em frente. A gestão é um ponto de cuidado, e este espaço é um exemplo disso: a literatura fala que o cuidado é contagioso, e o espaço quer propiciar este bom contágio. Se os residentes são um apoio importante na assistência, o HC é um espaço privilegiado de aprendizado”.

Estiveram presentes no evento o Reitor da Unesp, Prof. Titular Pasqual Barretti; a Diretora da FMB, Profª Associada Maria Cristina Pereira Lima; a Vice-Diretora, Prof.ª Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori; o Coordenador da COREME da FMB, Prof. Associado Pedro Lourenção; o Superintendente do HCFMB, Prof. Associado André Luis Balbi; a Diretora de Assistência à Saúde, Profª. Associada Érika Ortolan; a Gerente Multiprofissional e coordenadora dos cursos de Especialização do Hospital, Dr.ª Cristiane Lara Mendes Chiloff; o Diretor-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar (Famesp), Prof. Dr. Antonio Rugolo Júnior; a gerente geral do Banco Santander em Botucatu, Elide Maria Abud Mendes, além de demais autoridades e representantes dos residentes e especializandos.