Vicinal que liga Botucatu a Marechal Rondon será recuperada; investimento é de R$ 3,15 milhões

Da Redação

O trecho de 3,5 quilômetros da vicinal Capitão José Gomes Pinheiro (SPA 258/300) que liga a Marechal Rondon (SP 300) nas proximidades do pedágio de Botucatu, receberá investimentos de recuperação na ordem de R$ 3.157.454,73. Via dá acesso a Toledo, Faxinal, Monte Alegre e Guarantã.

Anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 21 de junho, pelo governador João Dória e integra o programa Estrada Asfaltada, que prevê 150 obras que irão modernizar 2.300 quilômetros de vias em 196 cidades do interior e do litoral.

O edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses. Após publicação da licitação no Diário Oficial do Estado, o edital poderá ser consultado pelo site do DER, mas sua versão completa deverá ser obtida somente na sede do órgão (na avenida do Estado, nº 777, na capital), com CD para gravação ou pen-drive.

Entre os serviços que deverão ser executados, destacam-se a adaptação da rodovia às novas condições de tráfego e alterações ocorridas no seu entorno; implementação de pequenas obras necessárias para o seu bom funcionamento e a redução do tempo de percurso, com a consequente diminuição no custo de transporte.