Bauru antecipa vacinação da Covid-19 para pessoas com 40 anos ou mais a partir desta quarta-feira

A pessoa com 40 anos ou mais deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 40 e 44 anos, a partir desta quarta-feira (23). Antes, é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site. O agendamento já está liberado.

Ao entrar na página, a pessoa deve acessar o ícone ‘Covid-19 1ª dose pessoas com 40 anos ou mais’, e preencher os dados solicitados. Depois, a pessoa é direcionada ao site ‘Vacina Já’, do governo estadual, e deve preencher as informações, o que agiliza a aplicação da primeira dose nas unidades de saúde, que vão disponibilizar a vacina para pessoas com 40 anos ou mais de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Nos horários anteriores, a vacinação é para os demais públicos que já podem receber a primeira dose.

As pessoas com 45 anos ou mais que ainda não receberam a vacina também podem continuar fazendo o agendamento e, depois, procurar as unidades de saúde para tomar a primeira dose. A vacina também segue disponível para gestantes, puérperas, pessoas com 18 anos ou mais com deficiência permanente, pessoas com 18 anos ou mais com comorbidade ou com HIV, pessoas com Síndrome de Down, transplantados e profissionais da educação básica.

DOCUMENTOS

Na unidade de saúde, a pessoa com 40 anos ou mais deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O agendamento no site da prefeitura é obrigatório, para evitar aglomerações e filas nas unidades de saúde. Já para os demais públicos, além destes documentos, é obrigatório um comprovante de que pertence a um público que já pode receber a vacina.

APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE

Horários de segunda a sexta-feira

Das 8h às 9h – Gestantes e puérperas com 18 anos ou mais

Das 9h às 10h – Pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais

Das 10h às 12h – Pessoas com comorbidade com 18 anos ou mais

Das 13h às 14h – Profissionais da educação – já devem levar o QR Code impresso

Das 14h às 17h – Pessoas com 40 anos ou mais

A primeira dose para gestantes e puérperas está disponível ainda na Casa da Mulher, também com necessidade de agendamento no site da Prefeitura de Bauru.