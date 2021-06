Botucatu: cabides solidários incrementam doações da Campanha do Agasalho

Projeto existe há 5 anos para a doação de roupas e agasalhos de forma gratuita

Da Redação

Sabe aquela blusa que você deixou de usar a algum tempo e só está ocupando espaço em seu guarda-roupa? Que tal disponibilizá-la a quem mais precisa? Essas é a proposta do Cabide Solidário, que há 5 anos promove a doação de roupas e agasalhos de forma gratuita e de uma maneira diferente.

Cabideiros com dezenas de peças foram montados em pontos da Cidade e estão disponíveis para que famílias necessitadas adquiram roupas e se protejam do frio. São eles:

– Casa do Cidadão (Rua Doutor Cardoso de Almeida, 1001, Centro);

– Sabesp (Rua Dr. Costa Leite, 2000, Vila Nogueira);

– Centro de Inclusão (Avenida Raphael Serra, 460, Bairro Alto);

– Projeto Nutras (Av. Milton Aparecido de Oliveira, 48, Jardim Santa Elisa);

– CRAS Sul (Avenida Mário Barbiéris, 470 – Cohab I);

– CRAS Norte (Rua Hermínio Marcos Calonego, 28 – Jardim Panorama);

– CRAS Leste (Rua Domingos Cariola, s/n – Jardim Ciranda);

– CRAS Oeste (Rua Caetano Vidotto, 231 – Vila Formosa);

– CRAS Centro (Rua Sete de Setembro, 198 – Jardim Central).

“O Cabide é uma extensão da Campanha do Agasalho, em que as pessoas poderão não somente se beneficiar das roupas, mas também ajudar a quem mais precisa. Aquelas que sentirem o desejo de colaborar com o Cabide Solidário poderão colocar na arara peças de roupas, cobertores e calçados em bom estado de conservação e limpeza”, afirma a Presidente do Fundo Social, Pida Pardini.

Mais informações:

Fundo Social de Solidariedade

Rua Doutor José Barbosa de Barros, 121 – Vila Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524