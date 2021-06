Rede Casa da Natureza, da Unesp Botucatu, publica relatos de seus projetos

Publicação traz uma coletânea de artigos sobre temas atuais, relacionados com meio ambiente e sociedade

Da Redação

A Rede Casa da Natureza (RCN), iniciativa que integra projetos e programas relacionados às temáticas da educação ambiental, ciência cidadã e conservação da natureza, desenvolvidos na região da Cuesta de Botucatu por professores, alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e do Instituto de Biociências (IB) da Unesp, está disponibilizando para todos os interessados o livro “Casa da Natureza: conexões socioambientais da Cuesta”. A publicação, lançada pela Cultura Acadêmica Editora, traz uma coletânea de artigos sobre temas atuais, relacionados com meio ambiente e sociedade.

A obra está dividida em duas partes. A primeira, intitulada Relatos de Pesquisa, apresenta sete capítulos que tratam de temas como articulação de comunidades, professores e pesquisadores na prática da educação ambiental e ciência cidadã em escolas e parques. A segunda parte, Relatos de Experiências, traz a visão de participantes dos projetos sobre o impacto dessas práticas junto a crianças, adolescentes e comunidades na conscientização sobre o meio ambiente e sua conservação.

Todos os capítulos foram desenvolvidos, principalmente, a partir das atividades realizadas pela Rede Casa da Natureza e seus parceiros, com o objetivo de utilizar a ciência e a educação para colaborar na construção de uma consciência ambiental na sociedade. “Foi um imenso prazer ler o livro “Rede Casa da Natureza: conexões socioambientais na Cuesta” e perceber como ações educacionais produzem grandes efeitos na reconstrução de uma nova sociedade com uma nova consciência para o resgate da conexão do homem com a natureza do qual faz parte e para a recuperação e conservação do planeta Terra para as futuras gerações”, afirma Carolina Zilli Vieira, da Harvard School of Public Health, dos Estados Unidos, no prefácio do livro.

Os interessados podem baixar “Rede Casa da Natureza: conexões socioambientais na Cuesta” pelo link do projeto.

A Rede Casa da Natureza é coordenada pelas professoras Maria de Lourdes Spazziani (IB/Unesp) e Renata Cristina Batista Fonseca (FCA/Unesp) e conta com o apoio do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de São Manuel e pró-reitorias de Extensão (Proex) e Graduação (Prograd) da Unesp.