Botucatu: inscrições para oficina gratuita de fotografia pelo Pontos MIS estão abertas até sexta, 25

A oficina será dividida em dois blocos de apresentação de artistas

Da Redação

A Oficina de Fotografia Pontos MIS, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, está com vagas abertas para as oficinas que ocorrerão nesta semana até sexta-feira, 25, totalmente online e gratuitas.

O trabalho traz um breve panorama da fotografia moderna e contemporânea no Brasil. Trata-se de uma reflexão fotográfica além do campo comercial, voltada para análise e discussão de ensaios fotográficos, questões técnicas e estéticas. O objetivo é apresentar artistas e trabalhos, que possibilitam a compreensão da trajetória da fotografia brasileira e estabelecer suas conexões no campo das artes plásticas.

A oficina será dividida em dois blocos de apresentação de artistas. No primeiro bloco, serão apresentados os fotógrafos do Foto Cine Clube Bandeirantes – os fotógrafos da fase moderna na fotografia brasileira. E no segundo bloco, serão apresentados nomes da fotografia contemporânea e do fotojornalismo atual. Após as exposições, a Oficina também terá discussão sobre o tema do dia e uma proposta de atividade aos participantes.

Para se inscrever, há um link para cada dia que ocorrerá a Oficina:

Todo o passo a passo da inscrição está no final das páginas dos links acima.

Mais informações

Agenda – Oficina Pontos MIS: https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/agenda/0/4/22975/oficinas-pontos-mis—conexoes-fotograficas-com-natalia-tonda