Homem armado invade e leva R$ 400 de panificadora em São Manuel

Da Redação

Um homem armado assaltou uma panificadora na manhã desta terça-feira, 22 de junho, na Cohab 3 de São Manuel. O autor do crime entra no estabelecimento com capuz e luvas e aponta arma para os funcionários.

Uma das funcionárias fazia a reposição de produtos e a outra, ao perceber o roubo, vai para os fundos. Por fim, o homem levou R$400 em dinheiro. Relatos dão conta que ele tentou assaltar uma quitanda nas proximidades antes de entrar na panificadora.

Polícia investiga o caso e até o momento o autor não havia sido preso.