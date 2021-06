Imóveis sustentáveis garantem até 15% de desconto no IPTU em Avaré

Interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido com justificativa até o dia 30 de setembro

Da Redação

Imóveis sustentáveis podem obter desconto de até 15% no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). É o que prevê o Programa IPTU Verde. Para ser considerada sustentável, a habitação deve ter sistema de captação e reúso de água, aquecimento hidráulico, elétrico ou solar, calçadas verdes e construções ou ampliações feitas com material sustentável, além de coleta seletiva.

O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido com justificativa até o dia 30 de setembro na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O requerimento deve conter os dispositivos sustentáveis implantados na edificação e documentos comprobatórios. O usuário também precisa estar em dia com as obrigações tributárias municipais.

O pedido é acompanhado de cópia do cadastro imobiliário no município, cópia de certidão negativa de débitos municipais, cópia do CPF e RG ou procuração quando for o caso.

A pasta é a responsável pela emissão do parecer conclusivo sobre a concessão ou não do beneficio. A renovação do pedido deve ser feita anualmente.

Serviço

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fica no Horto Florestal (Rua Pernambuco, s/n). Outras informações pelo telefone (14) 3732-1225.