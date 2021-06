Projeto da Unesp de Botucatu quer popularizar a ciência para adolescentes da rede pública

O projeto consiste em 3 fases

Visando incentivar o interesse de jovens e adolescentes pela ciência, a professora Ariane Leite Rozza, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (IB) desenvolveu o projeto “Cientistas do Amanhã”.

“A importância do projeto está em mostrar aos alunos que a ciência não é restrita aos laboratórios de pesquisa, e sim está em tudo ao redor deles, por exemplo, está no alimento, está no celular, está nas roupas que eles usam e muito mais”, explica Ariane.

De acordo com a professora, o projeto é mais uma maneira de levar o conhecimento produzido nas universidades até o público, para que os alunos conheçam e passem a se interessar pelas carreiras na ciência, especialmente no campo da Biotecnologia e também ajudando a desconstruir os estereótipos sociais sobre quem pode ser um cientista, além de introduzi-los à metodologia científica.

O Cientistas do Amanhã é uma iniciativa da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec), polo Botucatu, em parceria com o projeto de extensão Meninas na Ciência; o podcast de divulgação científica Resenha com Ciência e o CeTICS (Centro de Toxinas, Resposta-imune e Sinalização Celular).

Como funciona?

O projeto consiste em 3 fases: as capacitações, que ocorrem no último sábado de cada mês, pelo YouTube, no canal LiNA Botucatu, o desenvolvimento de um livro e, por fim, uma feira de ciências.

A fase das capacitações consiste em aulas online e gratuitas para os alunos do Ensino Médio. As mesmas terão um formato didático e atrativo, com teatro e jogos para interagir, por exemplo. O objetivo da primeira fase é conversar sobre ciência de uma maneira descontraída, abordando inicialmente um breve histórico dela, para assim despertar a curiosidade sobre como ela surgiu e se desenvolveu.

O que será discutido?

As aulas abordarão os temas: O que é ciência; Quem pode ser cientista; Como fazer ciência/ metodologia científica; Ciência na universidade; O que é divulgação científica; Porquê fazer ciência.

Já a segunda fase, que envolve a produção de um livro, também traz descontração aliada a muito conhecimento. O livro está sendo escrito na forma de história em quadrinhos e vai tratar de 5 personagens, que resolverão em conjunto conflitos relacionados à ciência, Cada parceiro do projeto está responsável pelo desenvolvimento de um personagem.

Participação da comunidade

Este material será distribuído aos alunos participantes gratuitamente após a fase das capacitações e, no final, será realizada uma feira de ciências online, onde cada aluno poderá desenvolver um experimento ou atividade para mostrar o que aprendeu com o projeto Cientistas do Amanhã.

“O futuro da ciência precisa desses alunos talentosos que estão lá nas escolas públicas. Nós queremos mostrar que qualquer um deles pode ser um cientista e que a Unesp é pública, gratuita e está de portas abertas para recebê-los.”, finaliza.

A próxima aula pelo YouTube é dia 26/06, sempre no último sábado do mês. Para acessar o canal, basta clicar aqui.