Senai abre inscrições para o Programa de Trainee 2021

Para se inscrever, os interessados precisam ser formados entre 2018 e 2020 em áreas de TI

Da Redação

O Senai está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2021, que formará Especialistas em Tecnologia responsáveis por colocar em prática os conceitos da Indústria 4.0, levando tecnologia e competitividade às empresas. São 12 vagas para o programa de imersão de quatro meses, sendo nove preenchidas por profissionais formados em áreas de Tecnologia da Informação (TI) e três em Engenharia. As inscrições podem ser feitas no link trainee.sp.senai.br e vão até o dia 25 de junho.

O programa levará os jovens à uma imersão na cultura do SENAI-SP a fim de que encontrem sinergia entre seus conhecimentos e propósitos com o propósito da instituição, promovendo assim um verdadeiro encontro para que se tornem agentes transformadores da indústria com motivação e entusiasmo.

Para se inscrever, os interessados precisam ser formados entre 2018 e 2020 em áreas de TI, como Cyber Security, Internet das coisas (IoT), Smart Factory, Robótica, Data Science e Big Data), ou Engenharia; ter inglês avançado e disponibilidade para viagens. Como características pessoais, ressaltam-se: interesse pelo trabalho em equipe multidisciplinar e colaborativo; capacidade de argumentação e negociação; e flexibilidade e afinidade com as inovações tecnológicas. Todo o processo de seleção acontecerá de forma remota.

Para tal, ao longo do programa, serão realizadas atividades para integração, autoconhecimento, feedback e a realização e exposição de projetos inovadores e soluções criativas. Tudo para pôr em prática os conceitos e teorias da Transformação Digital que eles estudarão e se aprofundarão.

Sob a tutoria e supervisão dos melhores especialistas do mercado, serão formados profissionais altamente qualificados, com as principais habilidades e competências exigidas por um mercado em constante evolução, modernizado e digitalizado.

Vale ressaltar que, além da tutoria, os trainees receberão remuneração e benefícios compatíveis com o mercado durante todo o programa.

Para saber mais e se candidatar, acesse trainee.sp.senai.br.