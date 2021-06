Botucatu participa de encontro virtual sobre políticas de inclusão da pessoa com deficiência

Encontro teve como objetivo levar informações e políticas públicas para o interior paulista

Nesta quinta-feira (24) a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, realizou o encontro regional “Inclusão Mais Perto”, com representantes de Botucatu e região, totalizando 13 municípios. O evento online alcançou mais de 600 pessoas, entre participantes e espectadores.

O encontro teve como objetivo levar informações e políticas públicas para o interior paulista, além de abordar os programas do Estado com foco nas pessoas com deficiência em áreas de saúde, segurança, esporte, cultura, reabilitação e emprego.

“Este encontro é mais um do nosso programa Inclusão Mais Perto, que buscamos chegar nos 645 municípios do estado de São Paulo de forma direta, seja no litoral, na capital ou no interior, como quer o Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia. Com este encontro levamos as políticas públicas às pessoas com deficiência de todo o estado”, ressaltou a Secretária Célia Leão.

Ela frisou a importância de levar a ação para a região, “Botucatu e região somam em mais de 19 mil pessoas com deficiência, é preciso levar a essas pessoas informações sobre os seus direitos “, destacou.

Durante a transmissão acessível, com intérprete de libras e legendas, esteve presente também o Secretário de Estado de Esportes, Aildo Ferreira e a Presidente do Fundo Social e Primeira-Dama Bia Doria, que afirmou ser necessária a inclusão das pessoas com deficiência. “É isso que vocês precisam ter, este olhar de onde é necessário ter acessibilidade. Vocês são os nossos olhos nos municípios, nos procurem e contem conosco”, disse Bia.

O evento, antes realizado de forma presencial, foi adaptado para o formato online por conta do período de pandemia. Sua transmissão foi realizada por meio da plataforma Zoom e pelas redes sociais da Secretaria (PessoaComDeficienciaSP).

Também foram apresentados, durante o “Inclusão Mais Perto”, dados quantitativos estratégicos sobre a região, visando à implantação de mais ações de inclusão nos municípios. Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência ( https://www.basededados. sedpcd.sp.gov.br ), Botucatu e região somam 19.058 pessoas com deficiência.

“É um trabalho em conjunto, de forma transversal. Educação, saúde, habitação, cultura e todas as Secretarias do Estado trabalhando juntas com foco na inclusão das pessoas com deficiência”, declarou Célia Leão.