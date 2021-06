Homens são presos com droga e mini celulares no estômago

Flagrante ocorreu durante visita a presos no CDP de Bauru

Da Redação

O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru registrou mais casos de presos flagrados com drogas e aparelhos telefônicos no estômago, durante retorno de saída temporária.

Após o escâner corporal detectar imagens suspeitas, os detentos confessaram que haviam ingerido objetos ilícitos. A equipe apreendeu 89 porções de maconha, três minicelulares e três chips.

Os internos retornaram na segunda-feira (21) e ficaram isolados na enfermaria. Na terça (22) e quarta (23), mais quarto presos conseguiram, espontaneamente, expelir todo o material ingerido, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.

O estabelecimento penal já havia registrado, na segunda-feira, ocorrência semelhante, quando seis detentos foram flagrados com 13 minicelulares e quase 40 porções de maconha. No mesmo dia, entretanto, eles expeliram os objetos.

FLAGRANTES RECENTES

Em um dos flagrantes mais recentes, o preso ingeriu dois minicelulares, três chips e 75 porções de maconha, que totalizaram aproximadamente 215 gramas. Outro reeducando engoliu um minicelular e três porções da droga (10 gramas).

Já os demais ingeriram somente entorpecente: um deles expeliu seis porções e o outro, cinco.

REGRESSÃO DE PENA

As drogas e os aparelhos telefônicos foram encaminhados à Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência. A direção do CPP II de Bauru instaurou procedimento interno disciplinar, que deverá culminar com a regressão dos quatro detentos para o regime fechado.