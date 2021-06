Polícia Civil de Botucatu prende 14 acusados de tráfico

Prisões foram efetuadas após investigações prévias

Da Redação

Operação deflagrada pela Polícia Civil de Botucatu na manhã desta quinta-feira, 24 de junho, resultou na prisão de 14 pessoas por tráfico de entorpecentes.

Ação ocorreu em diversos bairros da Cidade e integrou a operação Marcos, de âmbito nacional. As prisões foram efetuadas após investigações prévias.

Entre as pessoas detidas está um casal que, durante averiguação, foi encontrada pedra bruta para a produção de centenas de porções de crack. Localização deu-se em um apartamento no conjunto da CDHU, na Vila Jardim, com o uso de cães farejadores.

Polícia ainda apura a quantidade dos entorpecentes apreendidos.