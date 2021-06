Polícia Militar apreende mais de R$ 18 mil em notas falsas

Grande quantidade de dinheiro estava no interior do veículo

Da Redação

Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira, 24 de junho, por repassarem notas falsas em estabelecimentos comerciais. O fato ocorreu em Pereiras.

Consta que a PM foi acionada por empresários que alguns indivíduos efetuaram compras e as pagaram com notas de R$ 100 e R$ 200 falsas. Em abordagem a um Chevrolet Corsa, os policiais constataram que com um deles havia R$ 3.100 em notas sem validade.

Em uma sacola alojada sob o painel do carro estavam mais R$ 15.700 em notas de R$ 100 e R$ 200, também falsas.

Reconhecidos pelos comerciantes e tendo flagrante, os mesmos foram presos e encaminhados à Polícia Federal, em Piracicaba.