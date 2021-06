Prefeitura de Bauru vai antecipar o pagamento de metade do 13º salário aos servidores em julho

A segunda parte do 13º salário vai ser paga no final do ano

Da Redação

A Prefeitura de Bauru vai antecipar o pagamento de metade do valor do 13º salário aos servidores públicos municipais, no dia 15 de julho. Ao todo, serão cerca de R$ 21,4 milhões injetados na economia do município, beneficiando mais de 11.200 servidores ativos e inativos. Apenas na administração direta, são 6.461 servidores ativos, com um pagamento estimado em cerca de R$ 11 milhões. A segunda parte do 13º salário vai ser paga no final do ano.

Durante vários anos, Bauru pagou a primeira parte do 13º salário aos servidores em julho. Mas em 2020, por conta dos impactos da pandemia, o município decidiu adiar todo o pagamento para o final do ano. Em 2021, a arrecadação realizada até o momento e o provisionamento de receitas e despesas pela Secretaria de Finanças para os meses seguintes permitirá o pagamento da primeira metade do valor já no dia 15 de julho para todos os servidores, incluindo temporários e estagiários da prefeitura.

FUNPREV E DAE

A antecipação do pagamento da primeira metade do 13º salário no mês que vem vai beneficiar ainda os servidores ativos da Funprev, e os beneficiários da fundação como aposentados e pensionistas, totalizando 4.047 pessoas vinculadas a Funprev, sendo 53 servidores ativos e 3.994 inativos, com o pagamento de cerca de R$ 9 milhões.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) também vai antecipar o pagamento da primeira parte do 13º salário para o dia 15 de julho, para cerca de 750 servidores, pagando um valor estimado em R$ 1,4 milhão.