Prefeitura de Botucatu investirá R$ 450 mil para expandir iluminação por LED

Será feita a implantação de 546 pontos de LED

Da Redação

Um planejamento elaborado pela Prefeitura buscará expandir a quantidade dessas luminárias dentro do parque de iluminação da Cidade.

O “Projeto LED: Luz, Economia e Desenvolvimento” tem como objetivo, além de iluminar, levar mais segurança à condutores, pedestres e moradores de diversas localidades, bem como desenvolvimento às regiões.

Para o ano de 2021, as seguintes localidades devem receber a implantação da nova iluminação:

Rodovia Raymundo Putty, Rua Tenente João Francisco, Vielas do Jardim Monte Mor, Rua Rafael Sampaio (nova ponte), Ruas João Passos, Cardoso de Almeida, General Telles e Costa Leite, na região Central, além da região do Shopping Botucatu. O investimento é de aproximadamente R$ 449 mil, com a implantação de 546 pontos de LED.

“Queremos iluminar o máximo possível de locais em Botucatu e dar essa nova cara as regiões. Hoje já temos uma política de cobrar dos novos empreendimentos imobiliários esse tipo de tecnologia e vamos em busca de até 2024 termos um terço da Cidade com LED”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Hoje, o Município possui 23.600 pontos de iluminação em seu parque luminótico. Desses, aproximadamente 1 mil já são em LED.

No último mês de dezembro, receberam essa tecnologia as Avenidas Itália (Lavapés), Mário Barbieris (Cohab 1), Nicola Zaponi (Jardim Riviera), Conde Serra Negra/Veiga Russo (Vila Maria), das Hortências (Convívio) e Jayme de Almeida Pinto (Jardim Reflorenda).

O que muda com o LED?

Tecnicamente, a iluminação por luminárias de LED trará maior eficiência em luminosidade ao local. Medido em Lúmen, o fluxo luminoso com o LED é maior quando comparado ao fluxo com lâmpadas a vapor de sódio.

Enquanto a nova tecnologia chega à medida de 130 Lumens por Watt (W), a iluminação convencional, com lâmpadas de vapor de sódio, atinge apenas 40 lumens por watt. Ao invés dos 280W utilizados por uma lâmpada de sódio, a de LED utiliza apenas 150W.

Ou seja, a nova tecnologia oferece melhor iluminação, com menor consumo de energia. A durabilidade das luminárias de LED é quase quatro vezes maior do que a de vapor de sódio, chegando a 55 mil horas (utilidade de 12 anos).