Bauru terá mutirão para aplicação da vacina da Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, terá 11 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (26), que vão funcionar das 8h às 12h. A aplicação será para pessoas com 40 anos ou mais. Para os demais públicos que podem tomar a vacina, como gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais e pessoas com comorbidade com 18 anos ou mais, a aplicação da vacina será retomada na segunda-feira (28).

Para a vacinação deste sábado, é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site. Ao entrar, a pessoa deve ir no ícone ‘Covid-19 – 1ª dose pessoas de 40 anos ou mais (26/06/21)’. O agendamento foi liberado na manhã desta sexta-feira (25). As pessoas que não conseguirem tomar a vacina neste sábado poderão receber a primeira dose do imunizante a partir de segunda-feira, com agendamento, nas unidades de saúde.

As pessoas devem comparecer na unidade e horário marcados, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Além do agendamento no site da prefeitura, é importante que as pessoas também já façam o cadastro no site ‘Vacina Já’, do governo estadual (https://vacinaja.sp.gov.br/), o que agiliza a espera na unidade, pois o cadastro é obrigatório para todos que receberão a vacina.

PONTOS DE VACINAÇÃO NO SÁBADO – COVID-19

UBS Redentor

Rua São Lucas, 3-30

UBS Falcão

Rua Salvador Filardi, 6-08

UBS Cardia

Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Mary Dota

Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Bela Vista

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

UBS Jd. Europa

Rua Hermes C. Batista nº 1-64

USF Vila São Paulo

Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

Casa da Mulher

Avenida Nações Unidas, 27-28 – Vila Universitária

Cerest

Rua Henrique Savi, 2-85 – Vila Universitária