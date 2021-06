Brasil tem mais de 2 mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde. O balanço é produzido a partir das informações sobre casos e mortes recolhidas pelas secretarias estaduais de saúde.

A quantidade de pessoas que contraíram covid-19 desde o início da pandemia é de 18.322.760. Em 24 horas, foram registrados 79.277 novos casos de covid-19. Ontem, o painel de dados da pandemia marcava 18.243.483 casos acumulados. O país tem ainda 1.263.459 casos ativos, em acompanhamento.

Os números são em geral mais baixos aos domingos e segundas-feiras em razão da menor quantidade de funcionários das equipes de saúde para realizar a alimentação dos dados. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pelo envio dos dados acumulados.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (125.378), seguido por Rio de Janeiro (55.007), Minas Gerais (45.498), Rio Grande do Sul (31.000) e Paraná (30.381). Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.727), Acre (1.736), Amapá (1.820), Tocantins (3.159) e Alagoas (5.239).