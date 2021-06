Câmara de Botucatu analisará projeto para pista de skate, nome de ruas e diplomas a profissionais do transporte

Pista de skate será instalada no Conjunto Habitacional “Eng. Francisco Blasi”

Da Redação

Na próxima segunda-feira, 28 de junho, os vereadores de Botucatu vão se reunir de forma remota para a última sessão do mês, que tem na pauta da Ordem do Dia 4 Projetos de Lei. O primeiro autoriza o Executivo a receber equipamentos para instalação de pista de skate modular no Conjunto Habitacional “Eng. Francisco Blasi”.

Depois serão apreciados três projetos do Legislativo: dois referentes a denominação de rua e um que concede a “Medalha Dante Trevisani” a cinco profissionais indicados por empresas de transporte coletivo e pelo transporte escolar do município.

Confira a pauta:

1) Projeto de Lei Nº 27/2021 – de iniciativa do Prefeito, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes, objetivando a transferência de equipamentos ao Município para instalação de pista de skate modular, no âmbito do Projeto “100% Esporte para Todos”.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

2) Projeto de Lei Nº 26/2021 – de iniciativa do Vereador Sargento Laudo, que denomina de “Antonio Ribeiro de Brito” a Rua 04, localizada no loteamento Vida Nova Botucatu.

discussão e votação únicas/quórum: 2/3

3) Projeto de Lei Nº 30/2021 – de iniciativa do Vereador Lelo Pagani, revoga a Lei nº 5.204, de 14 de dezembro de 2010, que dispõe sobre denominação de via pública.

discussão e votação únicas/quórum: 2/3

4) Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2021 – de iniciativa dos Membros da Mesa, concede a “Medalha Dante Trevisani” a motoristas e cobradores.

discussão e votação únicas/quórum: 2/3