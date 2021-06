Curso gratuito de educação financeira para mulheres está com inscrições abertas

Formação on-line visa educar mulheres com pouco ou nenhum conhecimento sobre finanças pessoais

Da Agência Educa Mais Brasil

Educação financeira para mulheres com pouco ou nenhum conhecimento em finanças é tema de curso on-line e gratuito que pretende capacitar até 10 mil mulheres para que possam gerir sua vida financeira com independência. O curso será realizado entre 1 de julho e 6 de agosto.

Com sete módulos, com uma hora de duração cada, as aulas serão liberadas semanalmente, sempre às 8h das segundas-feiras. O curso será ministrado por Aline Rezende, CEO da PouPay+, que possui experiência em carreira, empreendedorismo, coaching e inteligência emocional. A especialista irá começar os trabalhos pelo reconhecimento do perfil financeiro e dos padrões pessoais das participantes.

Os conteúdos ficarão disponíveis para acesso durante o período do curso, permitindo voltar ao conteúdo a qualquer momento e revejam as aulas para tirar dúvidas ou reforçar o aprendizado. As inscrições podem ser feitas no site do programa.

Os módulos abordarão sobre como identificar os gastos, explicarão gestão financeira, recursos para investimentos, planejamento financeiro profissional, alcance de objetivos financeiros e, por fim, haverá um módulo exclusivo sobre protagonismo feminino e empreendedorismo.

A formação é uma realização da PouPay+, fintech responsável pelo aplicativo homônimo de gestão financeira exclusivo para mulheres.

Conheça os módulos:

Módulo 1 – Empoderamento Feminino (Quem é você?)

Módulo 2 – Finanças femininas (você controla o que conhece)

Módulo 3 – Assumindo o controle de suas finanças (organização financeira)

Módulo 4 – Responsabilidade de investir (gerindo recursos para investir)

Módulo 5 – Como realizar ainda mais (planejamento personalizado)

Módulo 6 – Protagonismo feminino (alcance seus objetivos)

Módulo 7 – Empreendedorismo feminino e liderança (crescimento só depende de você)