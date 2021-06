Prefeito de São Manuel assinará convênio para reconstrução da Ponte do Sobrado

O valor da obra deverá ultrapassar R$ 1,5 milhão

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro recebeu um convite do vice-governador Rodrigo Garcia para que compareça na próxima quarta-feira, dia 30, no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura do convênio para a construção da nova ponte do Sobrado, que foi levada pela forte chuva ocorrida em janeiro de 2020.

No dia 22 de abril, o prefeito Ricardo Salaro acompanhado do Diretor de Comunicação, Tony Forti, esteve no Palácio dos Bandeirantes, onde foi recebido pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Na pauta da conversa um dos principais assuntos tratados fora a reconstrução da ponte do Sobrado.

Na oportunidade o vice-governador solicitou ao prefeito que encaminhasse o projeto de construção da nova ponte a Defesa Civil do Estado, cujo projeto de engenharia que foi feito através de uma parceria com a Usina São Manoel. O valor da obra deverá ultrapassar R$ 1,5 milhão.