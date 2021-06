São Manuel: vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 40 a 44 anos prossegue neste sábado (26)

Documentação necessária inclui título de eleitor e comprovante de endereço

Da Redação

A Administração Municipal através da equipe de vacinação da Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Saúde prosseguirá com imunização da primeira dose da vacina contra o Covid-19, para as pessoas com 40-44 anos de idade, com a distribuição de 300 senhas/dia, somente no Complexo Poliesportivo, das 9hs às 15 horas.

Também prossegue no mesmo local, sem a necessidade de senhas, a vacinação das primeira e segunda doses para os demais grupos de pessoas já iniciados, tais como: Gestantes e Puérperas sem comorbidades, Pessoas com Deficiência Física, Intelectual ou Sensorial (conforme Plano Nacional de Imunização), professores e funcionários das redes municipal, estadual e privada, com 18 anos ou mais de idade e 45 anos ou mais de idade.

Documentação necessária inclui título de eleitor e comprovante de endereço.

Os funcionários e professores da Educação que irão receber a primeira dose devem levar um documento que comprove estar trabalhando na escola (holerite atualizado) a idade (CPF e RG) e devem realizar o cadastro no VacinaJá. As pessoas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

As pessoas com idade entre 40-44 anos devem levar o título de eleitor, RG, CPF ou cartão SUS e um comprovante de endereço, preferencialmente, uma conta de água ou telefone.

Para tomar a segunda dose basta apenas apresentar o comprovante da primeira dose e ainda o RG e o CPF.