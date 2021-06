Unesp é a melhor do país entre instituições com menos de 50 anos

Da Redação

A Unesp foi a primeira colocada do Brasil entre as universidades com menos de 50 anos de acordo com um ranking publicado no último dia 23 de junho pela revista britânica Times Higher Education (THE), especializada no ensino superior. O Young University Rankings 2021 avaliou 475 instituições em todo o mundo, e posicionou a Unesp na faixa entre 201 e 205 na lista global.

Desde 2017 que a Unesp é apontada como a primeira universidade jovem do Brasil neste ranking. Em 2020, 414 instituições de ensino superior foram contempladas na análise. Dados coletados das últimas cinco edições apontam melhoras da Unesp em todas as nas cinco áreas que agrupam os indicadores: ensino; pesquisa; citações; perspectiva internacional; e receita da indústria.

Os números nos últimos cinco anos apontam uma melhora expressiva de 93% no grupo de indicadores Citações e de 34,6% no grupo Pesquisa. “Vale mencionar ainda os índices muito bons que também vem sendo mantidos em Ensino, o que destaca a excelência na formação de nossos recursos humanos”, afirma a professora Dulce Helena Siqueira Silva, presidente da Comissão dos Ranking da Unesp e assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG).

A Nanyang Technological University, localizada em Singapura, foi a primeira colocada na lista global, seguida pela Université Paris Sciences & Lettres, da França. No Brasil, além da Unesp, primeira colocada, a Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

Este ranking elaborado pela revista britânica avalia apenas universidades com menos de 50 anos de existência, por isso o termo young (jovem, em inglês). O site informa que a lista considera os mesmos 13 indicadores do ranking global publicado anualmente pela THE, mas com o ajuste para reduzir o peso do indicador Reputação.