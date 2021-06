Guarda Civil de Botucatu realiza 5 prisões de procurados pela Justiça; crimes envolvem tráfico de entorpecentes, furtos e cárcere privado

Entre os crimes estavam tráfico de entorpecentes, descumprimento de medidas protetivas, furto e com mandados judiciais

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou durante toda a sexta-feira, 25 de junho, a prisão de cinco pessoas com pendências frente à Justiça. Entre os crimes estavam tráfico de entorpecentes, descumprimento de medidas protetivas, furto e com mandados judiciais.

Dois casos referem-se a furto. O primeiro consistiu na detenção de um homem de 47 anos que tentava subtrair equipamentos e materiais da estação de tratamento de água da Sabesp, no Jardim do Bosque. Na oportunidade, ele foi flagrado com uma grade de ferro na mão e tentou fugir. Foi alcançado e verificou-se que o alambrado da área estava cortado. Ao ser indagado disse que fazia um serviço para a empresa, a qual negou qualquer contratação.

Em outro caso, um homem de 27 anos foi detido também por furto quando a GCM durante patrulhamento visualizou o mesmo transportando material como madeira e ferro a um estabelecimento comercial. Os materiais eram originários de uma chácara. Ao ser abordado, disse que o proprietário da residência havia doado os objetos, fato também negado pela outra parte.

Na região do Monte Mor um homem de 31 anos foi localizado em frente a uma casa, nas proximidades da escola Professora Maria Aparecida Caricati Passarelo, em atitudes que levantaram suspeitas da equipe. Passou por revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta ao sistema de informações, verificou-se que havia mandado de prisão expedido contra ele por cárcere privado e descumprimento de medida protetiva.

Tráfico de entorpecentes

Crime cada vez com maior número de flagrante em Botucatu, o tráfico de entorpecentes responde por mais duas prisões feitas na sexta-feira pela Guarda. A primeira envolveu uma mulher de 28 anos, que era procurada pela Justiça. Ela foi localizada ao sair da própria casa, na Cohab 1. Não houve resistência quanto a prisão.

Já o segundo caso relativo envolveu um homem de 32 anos e ocorreu na região da Vila Mariana, onde durante patrulhamento o acusado tentou fugir da guarnição. Alcançado, teve a documentação verificada junto ao sistema integrado de informações judiciais, que constatou as pendências devido ao tráfico.