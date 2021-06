Itatinga: Polícia Rodoviária flagra 4 toneladas de maconha em carga de madeira; motorista preso alegava estar com Covid

Carga seria transportada a São Paulo

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) fez a maior apreensão de entorpecentes do ano na região de Botucatu. Na manhã deste sábado, 26 de junho, mais de 4,8 toneladas de maconha estavam escondidas na carreta de um caminhão que trafegava pela Rodovia Castello Branco (SP-280).

Consta em boletim que um caminhão com placas de Campo Grande (MS) trafegava pela rodovia com destino a São Paulo, quando estacionou no bolsão da praça de pedágio de Itatinga, após determinação policial.

O motorista, R. V. R. de 35 anos, demonstrou nervosismo e disse estar com sintomas da Covid-19. Ressaltou sentir dor de cabeça, febre e informou que tinha solicitado o resgate da concessionária que administra a rodoviária ali mesmo, após efetuar o pagamento da tarifa do pedágio.

Enquanto isso, policiais verificaram a documentação do caminhão, que transportava madeiras, que seriam destinadas a construção. Ao ser indagado sobre o destino da carga, o motorista não soube precisar o endereço e nem o responsável pelo recebimento do material. Mostrou-se cada vez mais nervoso e frisava o fato dos sintomas do novo coronavírus.

Em busca minuciosa, a PM encontrou um fardo de maconha entre as madeiras. Com vistoria minuciosa, os policiais verificaram a existência de 4.613 tijolos de maconha, totalizando 4,844 toneladas do entorpecente.

Dada voz de prisão, o motorista 35 anos foi encaminhado ao Pronto Socorro Adulto de Botucatu para exames relativos a Covid-19 e está sob custódia policial, sendo transferido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.