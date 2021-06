Região terá curso gratuito do Sebrae para mulheres empreendedoras

Gratuita, a capacitação online acontece nos dias 28, 29, 30 de junho e 5, 6 e 8 de julho

Mulheres empreendedoras podem se inscrever no Sebrae Delas, programa criado para fortalecer o empreendedorismo feminino com foco no autoconhecimento, no aumento da competitividade dos negócios e na ampliação da rede de contatos.

Gratuita, a capacitação online acontece nos dias 28, 29, 30 de junho e 5, 6 e 8 de julho, das 19 às 21 horas.

O curso vai abordar os temas “Inteligência emocional”, “Proteja o caixa da empresa + crédito certo”, “Inovação nas vendas”, “Planejamento trabalhista”, “Negociação” e “Liderança feminina”.