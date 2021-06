SP tem crescimento em crimes como homicídios e latrocínios em maio

Já nos estupros, o aumento foi de 32,9%, passando de 669 notificações para 889

Da Agência Brasil

O estado de São Paulo teve piora em vários de seus principais indicadores criminais em maio. Houve aumento no número de homicídios dolosos, estupros, roubos, furtos e latrocínios, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados hoje (25) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Em relação aos homicídios dolosos [mortes intencionais], o aumento foi de 12,8%, com o registro de 255 ocorrências. Já em relação ao número de vítimas de homicídios dolosos [um mesmo caso pode implicar em mais de uma vítima], a alta foi de 12,3%, passando de 236 para 265 mortes.

Os casos relacionados a latrocínios, que são roubos seguidos de morte, passaram de dez para 16 registros e, o de vítimas, de dez para 17.

Já nos estupros, o aumento foi de 32,9%, passando de 669 notificações para 889.

No caso dos roubos em geral, a alta foi de 19,8%, passando de 15.285 ocorrências para 18.318. Em relação aos furtos em geral, a elevação foi de 54,2%, passando de 23.778 registros para 36.665.

Ainda segundo a secretaria, houve redução no número de roubos a bancos. Foi registrado apenas um caso de roubo a banco em maio, ante três ocorrências registradas em maio de 2020.