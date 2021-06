Bauru aplicou mais de 2.800 doses da vacina da Covid-19 neste sábado

Pessoas que não puderam tomar a vacina podem fazer o agendamento a partir de segunda-feira

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, aplicou 2.838 doses da vacina contra a Covid-19 neste sábado (26), para pessoas com 40 anos ou mais. As pessoas que não puderam tomar a vacina neste sábado podem fazer o agendamento para receber a primeira dose a partir de segunda-feira (28).

O agendamento para a semana entre 28 de junho e 2 de julho será liberado no final da tarde deste sábado, no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

Entre segunda e sexta-feira, a vacina também está disponível para gestantes, puérperas, pessoas com comorbidade com 18 anos ou mais e pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais, além de profissionais da educação. Em todos os casos, é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru.