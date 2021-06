Covid-19: país tem 18,4 milhões de casos acumulados e 513,4 mil mortes

Brasil já distribuiu 129,7 milhões de vacinas para os estados

Da Agência Brasil

O balanço divulgado neste domingo (27) pelo Ministério da Saúde registra 33.704 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas. Esse dado eleva para 18.420.598 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Ontem (26), o painel de estatísticas marcava 18.386.894 casos acumulados.

As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se de 515 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 739 novos óbitos, totalizando 513.474. No sábado, o painel de informações marcava 512.735 mortes acumuladas.

O balanço apontou também 1.293.132 pacientes em acompanhamento e 16.613.992 recuperados da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (126.050), Rio de Janeiro (55.181), Minas Gerais (45.888), Rio Grande do Sul (31.117) e Paraná (30.445).

As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.731), Acre (1.736), Amapá (1.824), Tocantins (3.179) e Alagoas (5.281).

Vacinação

Segundo os dados do Vacinômetro às 18h30 de hoje, o Brasil já distribuiu 129,7 milhões de doses para os estados. Destas, 96,7 milhões foram aplicadas, sendo 71,1 milhões da primeira dose e 25,5 milhões da segunda dose e dose única (no caso da vacina da Janssen).