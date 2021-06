Botucatu tem nova frota de caminhões coletores de lixo

Veículos serão os responsáveis pelo serviço de coleta em todo o Município a partir desta terça-feira, 29

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu e a empresa Corpus, apresentaram na manhã desta segunda-feira, 28, a nova frota de caminhões coletores de lixo da Cidade. Os novos 7 caminhões (zero quilômetro) que estão expostos no Largo da Catedral, serão os responsáveis pelo serviço de coleta em todo o Município e começam a rodar a partir desta terça-feira, 29.

“Essa é uma prestação de contas a nossa população que tem o direito de ver seus impostos sendo aplicados em serviços de excelência. Caminhões novos garantem que o serviço não seja paralisado por falhas mecânicas e que seja executado com mais eficiência”, afirmou o Secretário Municipal de Infraestrutura, Rodrigo Taborda.

Além da coleta convencional, a empresa Corpus é também a responsável pela coleta seletiva de materiais recicláveis em Botucatu.

A coleta seletiva é realizada em diversos bairros da Cidade de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. A população deve colocar os materiais na calçada para que possam ser recolhidos. Os materiais que podem ser reciclados são:

– Papel reciclável: jornais e revistas, papel sulfite/rascunhos, caderno, papelão, lista telefônica, livros, embalagens longa vida, cartolina, papel cartão, envelopes, calendários, papel de presente, entre outros;

– Plástico: copos, garrafas, sacos, sacolas, frascos de produtos, tampas, canos e tubos de PVC, brinquedos, baldes, bacias, isopor, plástico bolha, sacos de embalagens, embalagens de iogurte, caixas, plásticos de eletrodomésticos, entre outros;

– Vidro: copos, potes de conservas, embalagens de vidro, tampa de forno de micro-ondas, pratos de vidro, garrafas, entre outros;

– Metais: tampinhas de garrafas, latas, enlatados, panelas sem cabo, ferragens, arames, chapas, canos, pregos, cobre, folha de flandres, papel alumínio limpo, aerossóis, lata de tinta, cantoneiras, portas, janelas, portões, entre outros.

Os bairros que recebem o serviço da coleta seletiva são:

– Segunda-feira: Ouro Verde, Cambuí, Itamarati, Jardim Ipê, Jardim Planalto, Vila Di Capri, Jardim Itália, Jardim Monte Mor, Jardim Iolanda, Chácara dos Pinheiros, Jardim Flamboyant e Condomínio Indaiá;

– Terça-feira: Vila Ema, Vila Jahu, Residencial Chácara Santo Antônio, Arlindo Durante, Jardim Cristina, Parque Nazaré, Residencial Serra Negra, Vila Maria, Jardim Peabiru, Conjunto Leotta de Mello, Recanto Azul, Vila Sorocabana, Vila São Luiz, Vila São Lúcio, Jardim Bom Pastor, Vila Paraizo, Condomínio Parque das Cascatas e Condomínio Terras Altas;

– Quarta-feira: Jardim Paraíso, Jardim Paraíso II, Altos do Paraíso, Jardim Mirante, Residencial Parque Primavera e Colinas do Paraíso;

– Quinta-feira: Jardim Real Park, Jardim Continental, Jardim Eldorado, Vila Paulista, Jardim Panorama, Vila Nova Botucatu, Vila Esperança, Jardim Santa Tereza, Vila Pinheiro, Vila Angela, Vila Pinheiro Machado, Jardim Universitário, Vila Ferroviária, Jardim Shangrilá, Vila Antártica, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Casa Branca, Vila Carmelo e Vila dos Lavradores;

– Sexta-feira: Área central no quadrante entre o Rio Tanquinho e o Rio Lavapés, do Cemitério Portal das Cruzes até a Avenida Marechal Peixoto, Condomínio Vale do Sol e Vista Alegre.

Ponto de Entrega Voluntária – PEV

A população também pode descartar os materiais recicláveis em um dos 19 Pontos de Entrega Voluntária, os PEVs, instalados em diversos locais no Município. Os PEVs são contêineres com cerca de mil litros de capacidade, autoexplicativos, e com entradas para o descarte de vidro, papel, plástico e metal.

Confira os locais em que estão instalados:

Vale do Sol, na Avenida Manacás; Praça da Juventude, na Cohab I; Jardim tropical, no Condomínio Terras Altas; no estacionamento do Fórum; no Jardim Califórnia II, na Rua Dois; na Rua João Miguel Rafael, 984, na Vila Assumpção; na Escola Projeto IDE, na Rua José Moreira Leite; Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Major Matheus; no Ecoponto Leste, na Rua Major Nicolau Kuntz; Banco de Alimentos, na Vila Jahu; Ginásio Mario Covas, na Rua Octacílio Nogueira; Central Parque, na Rua Manoel Neto dos Reis; na Praça Jaime Ferrari, no Sesi; na Botupharma, na Rua Coronel Fonseca; na Creche do Residencial Santa Maria, na Rua Luiz Garcia Mauricio Biguá; no Poupa Tempo Ambiental, na Rua Lourenço Carmello; no CEI Maria de Lourdes Sardenberg, no Comerciários 4; e na entrada da Biblioteca da Unesp em Rubião Junior.