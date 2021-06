Cartunista lança mapa ilustrado dos pontos turísticos de Avaré

Cartilha conta ainda com cruzadinhas, caça-palavras e mapa ilustrado

Da Redação

O cartunista avareense Flávio de Oliveira lançou uma cartilha em quadrinhos voltada para a divulgação da Estância Turística de Avaré. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. De acordo com a pasta, o artista tentava implementar o projeto há dez anos.

Com o título “A Turma da Agência EcoTur: conhecendo a Estância Turística de Avaré”, o material traz personagens atrativos e coloridos que apresentam pontos turísticos e culturais da cidade por meio de uma narrativa simples e divertida.

A cartilha conta ainda com cruzadinhas, caça-palavras e mapa ilustrado. No primeiro momento, a publicação será disponibilizada no site avare.sp.gov.br, além de plataformas como WhatsApp e Facebook.

Basta acessar a página oficial do município, navegar até a área “Acesso Rápido” e clicar no botão “Cartilha Conheça Avaré”.

“Após muitas pesquisas do artista e anos de tentativas, a implementação do material representa um marco para o setor cultural e turístico da Estância Turística de Avaré, servindo de ferramenta para fomentar esses segmentos”, avalia a Cultura.

Turismo receptivo

Além de permitir que os avareenses aprendam mais sobre a própria cidade, a cartilha será empregada no turismo receptivo, orientando e despertando o interesse de turistas e visitantes.

O material será encaminhado para hotéis, bares e restaurantes para a disponibilização em redes sociais e sites.

A Secretaria Municipal de Turismo também vai trabalhar para a ampla disseminação do material, informa a Cultura.

Já a Secretaria Municipal de Educação utilizará a cartilha como ferramenta didática em escolas, haja vista seu caráter pedagógico.