Equipes fazem reparos em ambulatórios do Hospital das Clínicas após problemas hidráulicos; atendimentos podem ser retomados na terça (29)

Consultas agendadas ocorrerão em prazo a ser definido

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) promoveu verificação da estrutura do Prédio que abriga os ambulatórios de especialidades após problemas hidráulicos que atingiram quatro pavimentos.

Na manhã desta segunda-feira, 28 de junho, equipes de engenharia e de manutenção do hospital realizaram vistorias para reparos necessários.

Com isso, parte das atividades serão retomadas nesta terça-feira, 29 de junho. As consultas agendadas ocorrerão em prazo a ser definido pela administração do Hospital.

Segundo o HCFMB, secretarias de saúde dos municípios da área de assistência foram avisadas sobre as suspensões.