Sesi de Botucatu terá Drive-Thru para arrecadar roupas e alimentos nesta terça (29)

Campanha do Agasalho continuará até o dia 15 de julho

Da Redação

No dia 29 de junho, terça-feira, das 8h às 17h, as escolas do Sesi-SP realizarão o Drive-Thru da Esperança, para arrecadar roupas de frio, mantas e cobertores, que serão distribuídos para centenas de comunidades carentes do estado de São Paulo. São mais de 500 organizações parceiras cadastradas, que juntas atendem cerca de 100 mil pessoas.

No mesmo dia, as escolas também receberão as doações de alimentos não perecíveis, itens como arroz, feijão, açúcar, sal, óleo, macarrão, com a continuidade da campanha Contra Fome na Pandemia, Doe Alimentos. No site www.sesisp.org.br/ doealimentos estão relacionados os endereços das escolas.

A campanha do Agasalho continuará até o dia 15 de julho.

Onde doar na região

Escola SESI-SP de Botucatu (CE 228)

Rua Dr. Celso Cariola, 60, Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi

Escola SESI-SP Israel Dias Novaes (CE 300) – Avaré

Av. Governador Mario Covas, 600 – Distrito Industrial Nova Avaré

Campanha do Agasalho

Até 15 de julho.

Das 8h às 17h (podendo ter variação de horário de funcionamento local).

Nas escolas Sesi-SP e Senai-SP em todo estado.

Campanha Doe Alimentos

Sem data para finalizar

Das 8h às 17h (podendo ter variação de horário de funcionamento local).

Sesi-SP: www.sesisp.org.br/ doealimentos