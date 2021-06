SP registra menos de 10 mil internados por Covid-19 em UTIs após um mês e meio

São duas semanas seguidas de queda no total de novos internados

Da Redação

O estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (28) 9.981 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) por Covid-19. A última vez que o estado registrou menos de 10 mil internados em UTIs foi no dia 16 de maio. São duas semanas seguidas de queda no total de novos internados em São Paulo. A semana epidemiológica que fechou no último sábado (26) registrou baixa de 8,9% em novas internações.

Entre o total de internados pelo novo coronavírus são 20.678, sendo que 10.697 são em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de Covid é de 75,9% no estado e de 70,1% na Grande São Paulo.

O estado registra um total de 3.700.378 casos e 126.112 óbitos. Entre o total de casos, 3.279.369 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 390.350 foram internados e receberam alta hospitalar.