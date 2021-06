Alistamento militar obrigatório é prorrogado até 31 de agosto

Quem não se alistou nos anos anteriores também deve procurar a Junta de Serviço Militar para regularização

Da Redação

Os jovens que completam 18 anos em 2021, ou seja, nascidos em 2003 devem se alistar no Serviço Obrigatório até o dia 31 de agosto. Primeiramente deve se realizar o alistamento por meio online no site www.alistamento.ebmil.br ou no Aplicativo do Exército Brasileiro. Após realizar deve validar seu CAM (certificado de alistamento militar) na Junta de Serviço Militar de São Manuel ou pelo e-mail da mesma.

Os documentos necessários para o alistamento são: RG. CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração escolar.

Lembrando que quem não se alistou nos anos anteriores também deve procurar a Junta de Serviço Militar para regularizar sua situação, visto que sem o Certificado De Dispensa De Incorporação não é possível renovar ou até fazer a primeira via de outros documentos, como também ter registro em carteira de trabalho.

O jovem que reside em Botucatu tem a opção de procurar a Junta Militar, na Rua Gen. Júlio Marcondes Salgado, 106. Os telefones de contato são (14) 99111-2629 (celular) e (14) 3811-1612. Avaré também tem a opção de fazer o alistamento na Junta Militar, que fica na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, no centro. Em São Manuel, o contato com o serviço militar é 14 3841-4601