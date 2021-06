Botucatu deve ter a madrugada mais fria do ano com mínima de 3º C

Queda acentuada da temperatura coloca Botucatu em alerta, conforme a Defesa Civil

Da Redação

Botucatuenses, preparem o agasalho e cobertas! As noites desta terça-feira, 29 de junho, e da próxima quarta (30) devem ser as mais frias do ano, com mínimas que podem chegar a 3º celsius na região. A queda acentuada da temperatura coloca Botucatu em alerta, conforme a Defesa Civil.

Conforme a previsão, nesta terça-feira a velocidade do vento será de 10 quilômetros por hora, o que aumenta a sensação de frio. A queda será mais perceptível a partir das 22 horas, quando os termômetros poderão chegar a 6ºC.

Na quarta-feira, 30, a situação deve se repeptir, com máxima de 15º e mínima de 4º. Na quinta e sexta-feira a temperatura varia de 9° a 23°. Haverá a incidência de sol. No final de semana os termômetros podem marcar de 10° a 25°. Não deve chover nesses dias.

O frio requer alerta para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por isso foi deflagrada a Operação Migrante. A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.

Serviço:

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199

Operação migrante