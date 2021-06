CDHU alerta sobre cobranças falsas por email e WhatsApp

Estelionatários se passam por funcionários e oferecem negociação da dívida com grandes descontos

Da Redação

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão ligado à Secretaria de Estado da Habitação, alerta que golpistas estão entrando em contato com mutuários pelo WhatsApp para fazer cobranças falsas e oferecer acordos fictícios para saldar dívidas.

Os estelionatários se passam por funcionários da CDHU, oferecem negociação da dívida com grandes descontos e enviam os boletos falsos pelo WhatsApp ou por e-mail que não pertence à CDHU.

Para enganar os mutuários, os fraudadores afirmam que estão enviando a mensagem pelo aplicativo porque os postos presenciais da CDHU estão fechados por conta da pandemia do coronavírus.

Vale ressaltar que a Central de Atendimento nunca deixou de funcionar durante o período de crise sanitária e os escritórios regionais e municipais possuem regras específicas de atendimento presencial.

A informação está disponível no site do CDHU e os telefones e e-mail institucionais permanecem disponíveis.

Orientações

“Reforçamos aos mutuários que a CDHU não negocia nem envia boletos por WhatsApp, não solicita qualquer tipo de depósito, transferência bancária ou PIX para pagamento de boletos ou quitação de débitos. Seus boletos são emitidos apenas pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, cujos códigos de barras iniciam com 104 ou 001”, ressalta o órgão.

Outra orientação é conferir sempre o nome do titular e o endereço do imóvel impressos no boleto. Em caso de dúvida, consulte os canais oficiais como o site www.cdhu.sp.gov.br ou ligue para a CDHU.

Para consultas presenciais, o mutuário deve procurar o Centro Administrativo, que fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810.

Providências contra golpistas

A CDHU comunica que está tomando todas as providências necessárias para coibir a ação dos golpistas. As famílias contatadas estão sendo orientadas a registrar Boletim de Ocorrência, independentemente de terem efetuado ou não o pagamento do boleto falso.