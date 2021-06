Enem 2021: além de estudar, cuidar do corpo e mente são essenciais para a prova

Professor de cursinho pré-vestibular dá dicas de como se preparar para a avaliação

Da Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam amanhã (30) e vão até o dia 14 de julho. Já as provas, tanto a versão impressa quanto a digital, serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Até lá, o momento é de estudar e revisar os conteúdos que são cobrados na avaliação.

A estudante Ana Carla Nascimento, de 18 anos, deve ingressar na graduação de Medicina em uma instituição federal e para isso se esforça ao máximo para tirar boas notas no Enem – a avaliação é um dos principais critérios para instituições de ensino superior receber novos alunos. A jovem reforça o seu conhecimento através do cursinho pré-vestibular on-line, além de dedicar boa parte do dia a colocar em prática os conteúdos que aprende.

Outro ponto que Ana Carla já tem em mente para ir bem na avaliação é trabalhar nervosismo e a pressão já conhecidos de quem faz o exame. Para sentir o clima da prova, ela costuma responder questões de avaliações passadas. “Geralmente faço simulados das provas dos anos anteriores e faço isso também pra ver se consigo responder as questões no tempo estipulado para prova”, conta.

Além de revisar e dominar os assuntos, se preparar fisicamente e psicologicamente para o momento da avaliação é fundamental. E para isso uma boa alimentação, práticas de exercício físico e boas noites de sono são essenciais.

“Caminhar ou correr, aprender a controlar a respiração, tentar manter a mente relaxada, tudo isso ajuda a exercitar a criatividade e se sair bem na prova. Principalmente quem dedica cinco, seis horas para o estudo. Reforçar a alimentação, ingerir bastante líquido e manter o corpo e a mente tranquilos são fatores indispensáveis para um bom resultado”, orienta o professor Oswaldo Gonçalves, mais conhecido como Oswaldo Revisão.

Com mais de 17 anos de experiência, o profissional impulsiona os seus alunos a garantir êxito em qualquer avaliação a qual eles se submetam. Para isso, dominar as teorias vistas ao longo dos anos, exercitar a interpretação de texto e colocar em prática no momento da prova será um diferencial.

“Geralmente os conteúdos, sejam eles de Matemática, Química, Física e até mesmo do Português precisam de interpretação de texto para serem resolvidos. Uma fórmula, uma equação, até a própria álgebra precisam ser interpretadas. Sendo assim, é necessário além de revisar os conteúdos gerais, dedicar um tempo para praticar a interpretação de texto”, opina.

Por se tratar de uma das principais formas de ingresso no ensino superior, a responsabilidade de conquistar uma nota boa leva à tensão pré-Enem. Como resultado, os participantes cedem à ansiedade, prejudicando os estudos e deixam de confiar em seu potencial. Neste momento, é preciso intervir para garantir que esses estudantes aprendam a lidar com essa pressão.

Para Oswaldo, a tensão, o medo e a vergonha de errar são fatores que podem atrapalhar o desempenho do estudante. “Não somente a escola, mas também os pais precisam ensinar a esses jovens que as atividades avaliativas são processos naturais e não é preciso ter medo delas. Grande parte dos alunos ficam tensos quando são submetidos a avaliações e é preciso romper os paradigmas da insegurança, para que esses estudantes não se sabotem”, conclui.