Itatinga: Polícia Rodoviária apreende 2 toneladas de drogas escondidas fundo falso de caminhão; tio e sobrinho são presos por tráfico

Caminhão vinha de Santa Catarina e usava de fundo falso para o transporte da carga

Da Redação

Mais de duas toneladas de entorpecentes entre maconha, skunk, haxixe e cocaína foram encontradas escondidas no fundo falso de um caminhão na praça de pedágio instalada na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga. O flagrante ocorreu na madrugada desta terça-feira, 29 de junho.

Consta em boletim que durante fiscalização, equipe da polícia determinou que um automóvel com placas de Indaial, (Santa Catarina) parasse no pedágio. O comportamento do motorista chamou atenção da equipe por causa da distância percorrida e pelo veículo ter apenas o condutor, de 19 anos, em seu interior. Durante a abordagem, nenhum material considerado ilícito foi encontrado, mas o homem, morador de Indaial (SC), apresentou nervosismo e apresentou versões desencontradas sobre a motivação da viagem.

Policiais desconfiaram que se tratava de um “batedor” (pessoa contratada para segurança de um transporte de carga). A partir desta constatação, o Tático Operacional Rodoviário (TOR) acionou viaturas que percorriam rodovias na região, sendo que uma delas encontrou um caminhão-baú com placas catarinenses nas proximidades do pedágio de Itatinga e passou a segui-lo.

Na praça de pedágio o caminhão foi parado, onde o condutor, de 31 anos também morador de Indaial, disse que a carga era de água mineral. No entanto, minutos após apresentar a versão aos policiais apresentou nervosismo, o que motivou a nova busca no veículo. Em um compartimento falso criado no compartimento de carga estavam 2.383 tijolos de maconha, pesando 1,62 tonelada da droga. Também estavam escondidos 84 pacotes de skunk, totalizando 40 quilos; 77 tabletes de haxixe (total de 7,700 quilos) e seis tijolos de cocaína, cujo peso resultou em 6,20 quilos.

Para que os policiais conseguissem acessar às drogas, foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros de Botucatu que efetuou o corte da lataria do caminhão. Com o flagrante, os homens (tio e sobrinho) foram presos e encaminhados ao Plantão Policial.

Além da droga, foram objetos de apreensão três aparelhos celulares, uma furadeira, uma rebitadeira, um alicate de corte, bem como R$ 2.098 em dinheiro.