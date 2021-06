Jardim Aeroporto começa a receber recapeamento completo

Investimento com o recapeamento do Jardim Aeroporto é de pouco mais de R$ 1 milhão

Da Redação

A Prefeitura iniciou na manhã desta terça-feira, 29, o recapeamento asfáltico das ruas do bairro Jardim Aeroporto, região Sul do Município. Ao todo, serão aplicados 31.654 m² de massa asfáltica nas seguintes ruas:

Rua 1, Rua Paulo Leme Brizola, Rua Soldado Rubens de Oliveira Cardoso, Rua Soldado José Lararini, Rua João Guimarães Carmello, Rua Germano Tavares, Rua Justino de Jesus Santarem, Rua Professor Vasco de Queiroz Guimarães, Rua Moracy Vidotto, Rua Ademir José de Paula, Rua Oswaldo Pacheco, Rua José Antonio Leite e Avenida Emydio José de Barros.

O investimento com o recapeamento do Jardim Aeroporto é de pouco mais de R$ 1 milhão, valor este extra orçamentário, conquistado através de emendas parlamentares. A expectativa do Poder Público Municipal é de que ainda neste mês de julho as obras sejam finalizadas no Jardim Aeroporto.