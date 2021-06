Morre o professor e ex-secretário de esportes, Fernão Leite, aos 88 anos

Em agosto de 2019 recebeu o título de Cidadão Botucatuense, por parte da Câmara Municipal

Da Redação

Morreu nesta terça-feira, 29 de junho, o professor botucatuense Fernão Hélio Campos Leite, aos 88 anos. As causas do óbito não foram informadas. Sepultamento ocorre na quarta-feira, 30 de junho, as 12 horas no Cemitério Portal das Cruzes.

Nascido em São Manuel e com forte inserção nos esportes, Fernão foi um dos principais atletas e difusores do basquete na Cidade, chegando a ensinar gerações de botucatuenses. Exerceu a função de professor no então Instituto Educacional Cardoso de Almeida (IECA), sendo inclusive seu diretor.

No período da redemocratização após a Diradura Militar, foi secretário de esportes no primeiro mandato de Jamil Cury, chefe de gabinete quando de seu segundo mandato e também participou do gabinete do ex-prefeito Pedro Losi Neto. Foi um dos responsáveis por articular a construção do ginásio municipal, no Bairro Alto, e do estádio Professor João Roberto Pilan (INCA).

Em agosto de 2019 recebeu o título de Cidadão Botucatuense, por parte da Câmara Municipal.

Leia mais:

Conheça a biografia de Fernão Leite:

Fernão Hélio de Campos Leite nasceu em São Manuel, em 13 de agosto de 1932. É o quarto filho de José de Campos Leite e Ermengarda Celandroni de Campos. Seus irmãos são: José (mais conhecido por Zé Loiro), Manoel (Nelito), João e Ozório.

Em 1938 mudaram-se para Avaré, quando começou a jogar futebol nas ruas de terra próximas à sua casa, mesmo antes de ter idade para ir à escola.

Aos 18 anos Fernão trabalhava em um escritório de advocacia no período da manhã, fazia o Curso Normal e Tiro de Guerra à tarde e ainda encontrava tempo de treinar basquetebol, voleibol e futebol.

No basquete e vôlei, foi, durante muitos anos, titular da Seleção de Avaré, disputando Jogos Regionais da Alta Sorocabana, Jogos Abertos do Interior, Troféu Bandeirantes, entre outros. Quase todos os domingos tinha jogos, viajando de caminhão ou de trem, nas viagens mais longas.

Em 1953 começou a cursar Educação Física na USP, em São Paulo e jogou basquetebol pelo Tênis Clube Paulista, disputando o Campeonato Paulista por três anos.

Após formar-se, trabalhou por seis meses em Xavantes, onde organizou uma grande festa na escola, com apresentação de ginástica para comemoração do 7 de setembro. Poucos dias depois, receberam a visita do Delegado Regional de Educação Física, Prof. Alcino Pelegrini, que o convidou a vir para Botucatu substituí-lo na principal escola da cidade, o Instituto de Educação Dr. Cardoso de Almeida, o IECA. Como condição, Fernão jogaria basquetebol por Botucatu. Desta forma, em 01 de outubro de 1956 assumiu a cadeira de Professor de Educação Física no IECA, como substituto do Prof. Alcino, até 1962, quando esta vaga foi transferida para Santos. Então Prof. Fernão passou a substituir o Prof. Jonas Araújo na Escola Industrial por um ano.

Em 1957 foi convidado a treinar a equipe de voleibol masculino de Botucatu, em preparação para os Jogos Regionais e Jogos Abertos. Em 2 de julho de 1961 casou-se com Isolina Aliberti, formando uma linda família que conta com 3 filhos: Fernão Junior, casado com Regina e pai de Lucas, Carolina; Vitor, caso com Rosana e pai de Bruno, Mateus, e Cintia, casada com Marcelo, e mãe de Vinícius e João Vitor.

Em 1964 voltou ao IECA, desta vez como Professor Efetivo, ficando até sua aposentadoria. Em 1970, assumiu a Diretoria do IECA, em substituição à Profª Adeb Gabriel, por cinco anos. Neste período, conseguiu realizar uma reforma total do prédio, através de campanhas.

Atuou como técnico das equipes do Botucatu Tênis Clube, Associação Atlética Botucatuense, Associação Atlética Ferroviária e como professor de educação física na Unesp. Foi proprietário da conhecida “Casa do Esportista” de Botucatu, na Rua Amando de Barros. Participou ativamente do movimento de Cursilhos da Igreja Católica.

Em 1982, era simpatizante do PMDB e trabalhou na campanha de Jamil Cury (seu ex-aluno) para Prefeito Municipal. Jamil então incumbiu o Prof. Fernão de fazer um levantamento sobre as necessidades de Botucatu no campo do esporte e lazer e apontar soluções. Com o apoio dos Professores Jonas e Erasmo, foi elaborado o plano de esportes e lazer, incluído no plano de governo do candidato Antônio Jamil Cury.

Com a vitória de Jamil Cury como prefeito, Fernão foi convidado a realizar na Prefeitura tudo que havia planejado. Aceitou com uma condição: que Jamil se comprometesse com ele a construir um ginásio municipal de esportes, o que ele, prontamente, aceitou e levou adiante com muita lealdade. Juntos lutaram muito para a concretização deste sonho.

As dificuldades começaram por conseguir um local apropriado para a construção, já que a Prefeitura não dispunha de nenhum terreno grande o suficiente e, após isso, a grande luta para se conseguir verba para a construção. Durante o mandato, foi feito todo o projeto, e com a verba conseguida com o Secretário de Esportes e com o Secretário da Educação, foi possível levar a construção até o primeiro anel de arquibancada.

Então, Jamil solicitou ao Governador Orestes Quércia o valor de cem milhões, para construir o segundo anel e cobrir todo o ginásio, mas infelizmente essa verba não veio durante seu mandato, só chegando no próximo governo e foi usada para outra finalidade.

Outra grande luta foi o Estádio Municipal, já que o terreno, que pertencia à Prefeitura, estava dado em comodato para o Esporte Clube INCA e somente depois de o prefeito solicitar ao Jurídico o despejo do clube, a diretoria aceitou a proposta e os trabalhos de reforma puderam ser iniciados no local, com a troca da grama por uma de melhor qualidade, reparos no alambrado, consertos na pista de atletismo, bem como nas caixas de saltos e arremessos, antes cobertas de mato. Foram construídos 40 metros de arquibancada, uma lanchonete e os vestiários foram reformados.

Como Secretário de Esportes também criou escolinhas de basquetebol, voleibol, futebol de salão e campo. Com o trabalho conjunto com o Prof. Ageo Maurício, foram implantadas as escolinhas de judô, xadrez, damas e tênis de mesa. Criou em 1983, os Jogos Estudantis, com o envolvimento de todas as escolas e clubes da cidade.

Já na segunda administração do Prefeito Jamil Cury, ocupou a função de Chefe de Gabinete. Também assumiu a Secretaria de Esportes e Turismo por dois anos no governo Pedro Losi Neto. Como secretário de Esportes, criou em 1983, o primeiro Jogos Estudantis de Botucatu.