Fatecs divulgam lista de classificação geral do Vestibular

Matrícula será feita pelo formato online, de 6 a 8 de julho

Da Redação

Os candidatos que concorrem a uma vaga de curso superior no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2021 podem conferir a lista de classificação geral nesta quarta-feira, 30, no site www.vestibularfatec.com.br . O mesmo endereço vai divulgar a primeira relação dos convocados para matrícula, que será feita pelo formato online, de 6 a 8 de julho, com o envio da documentação por meio do Sistema de Matrícula Remota no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).

A mudança para o procedimento online se fez necessária para atender às normas de distanciamento social recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

Quem tiver dificuldade de acesso ao sistema de matrícula online, poderá utilizar o computador com acesso à internet que Fatec vai disponibilizar, em horário previamente agendado. O serviço será oferecido exclusivamente no período de matrícula estabelecido na Portaria. Além de agendar o horário na Fatec, o candidato deverá usar máscara e respeitar as medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza.

Calendário de matrícula

6 a 8 de julho – Matrícula dos convocados na primeira lista (Sistema Siga);

26 de julho a partir das 15 horas – Divulgação da segunda lista de convocação (site do Vestibular)

27 de julho – Matrícula dos convocados na segunda lista (Sistema Siga)

Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas na segunda chamada, as convocações serão enviadas ao e-mail pessoal do candidato, informado para o recebimento das notificações do Vestibular.

Documentos para matrícula

Para que a matrícula seja efetivada, os convocados para os 84 cursos superiores tecnológicos devem fazer o upload legível dos seguintes documentos:

certificado de conclusão do ensino médio (frente e verso);

histórico escolar completo do ensino médio (frente e verso);

documento de identidade – RG, carteira de identidade de militar pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) dentro da validade; devido à pandemia, será aceita a Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE) expirada a partir de 16 de março de 2020;

cadastro de pessoa física (CPF) ou documento contendo o número do CPF;

foto 3X4 de rosto recente;

documento de quitação com o serviço militar para brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino. Devido à pandemia, o upload do certificado de reservista não é obrigatório aos candidatos que completaram 18 anos em 2019, 2020 ou 2021. Nesses casos, a entrega deste documento deverá ocorrer na Secretaria Acadêmica da Fatec assim que o certificado for emitido.

Para os aprovados que concluíram o Ensino Médio por estudos equivalentes no exterior, no todo ou em parte, é necessário o upload dos seguintes documentos:

certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso);

histórico escolar completo do Ensino Médio (frente e verso);

parecer de equivalência de estudos realizados no exterior emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação (frente e verso).

Documentos em língua estrangeira devem estar vistados pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial.

Os beneficiados pelo item “escolaridade pública” do Sistema de Pontuação Acrescida devem fazer upload do histórico escolar ou declaração comprovando que cursaram integralmente o Ensino Médio ou EJA na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudaram.

Candidatos convocados para o curso superior de tecnologia em Radiologia deverão comprovar, no ato da matrícula, que possuem 18 anos ou mais.

Quem pretende obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de origem – mais detalhes no Manual do candidato.

Cabe ao candidato conferir e inserir corretamente os dados e documentos solicitados para matrícula, além da verificação da caixa de spam e lixeira do e-mail pessoal informado para recebimento das notificações do Processo Seletivo.

Moradores da Capital e Grande São Paulo podem esclarecer dúvidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.