Frio intenso deve prosseguir nesta madrugada em Botucatu e há possibilidade de nova geada

Termômetros podem chegar a 2ºC, na mesma intensidade da registrada no dia anterior

Da Redação

A previsão do tempo mantém a perspectiva de frio intenso na madrugada desta quinta-feira, 1º de julho, em Botucatu. Os termômetros podem chegar a 2ºC, na mesma intensidade da registrada no dia anterior. A máxima não deve passar dos 19 graus Celsius.

Há a perspectiva de geada ao amanhecer. No restante do dia haverá Sol. A temperatura deve voltar a subir na sexta-feira, 2 de julho, com máxima de 24 e mínima de 6° Celsius.

Devido à queda de temperatura, pessoas em situação de vulnerabilidade podem precisar de auxílio da população, que pode colaborar com a ação, acionando a Guarda Municipal pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite.

Leia mais: