Licenciamento para veículos final 4 vence em julho

Deixar de pagar a taxa é infração gravíssima, que resulta em multa e apreensão do veículo

Da Redação

Proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo devem estar atentos aos prazos para regularizar o licenciamento anual, obrigação de todo condutor. Em julho, devem ser licenciados os automóveis com a placa final 4. Deixar de pagar a taxa é infração gravíssima, que resulta em multa e apreensão do veículo.

O licenciamento final 4 pode ser quitado em casas lotéricas, via internet banking ou em agências bancárias dos bancos conveniados ao Detran-SP (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander); durante a transação, o contribuinte terá que informar o número do Renavam do automóvel. O pagamento só pode ser efetuado se todos os débitos de trânsito estiverem em dia, incluindo possíveis multas e documentações.

Para evitar sair de casa em meio à pandemia da Covid-19, também é possível contratar os serviços on-line de um despachante credenciado ao órgão estadual competente. Assim, todos os débitos podem ser regularizados no mesmo lugar, sem a necessidade de informar o Renavam.

Conforme o cronograma divulgado pelo Detran-SP, o pagamento da taxa é feito de abril a dezembro. Para tratores e caminhões, os prazos são outros, vão de setembro a dezembro. O calendário deve ser consultado de acordo com o último número da placa do veículo.

Este ano, o valor do imposto sofreu reajuste. Dessa forma, proprietários de automóveis zero km devem pagar R$ 131,80, alta de 40% em relação aos R$ 93,87 cobrados no ano passado. Para veículos usados, o aumento foi de 5,36%, totalizando R$ 98,91.

Conforme estabelecido no art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), circular com o veículo sem estar devidamente licenciado é infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47 e apreensão do automóvel.