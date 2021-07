Aluna da Unesp de Botucatu está entre as 10 lideranças universitárias do Brasil

Prêmio tem objetivo premiar o estudante que obteve maior destaque ao impactar a sociedade

Da Redação

A aluna de Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IB), Carolina Barizan Perdão, de 19 anos, foi escolhida como uma das 10 lideranças universitárias do ano no Brasil em uma premiação da DSM e Enactus Brasil.

O Prêmio Universitário do Ano tem como objetivo premiar o estudante que obteve maior destaque ao impactar a sociedade e o planeta no último ano. Demonstrando muita dedicação e liderança consciente durante a seleção, Carolina está entre os 10 primeiros candidatos, buscando se classificar para o Top 3 da premiação.

Em 2019, Carolina foi cofundadora da Enactus da Unesp de Botucatu, a fim de promover o empreendedorismo social, visando transformar a realidade das comunidades da região de Botucatu através do ambiente universitário. Atualmente, lidera o time com 50 membros, com alunos da graduação e pós graduação de todas as unidades da Unesp de Botucatu.

“Para mim, liderar é gerar impacto e inspirar pessoas! Sempre me dediquei a exercer uma boa liderança em todos os lugares por onde passei!”, por isso considero esta premiação tão importante pra mim e para o a visibilidade que esta pode trazer para a universidade e para a cidade de Botucatu!”, destaca. “Ser reconhecida como uma das 10 lideranças universitárias do ano no Brasil é muito importante para mim, ainda mais no contexto de pandemia e isolamento social que estamos vivendo, porque me indica que estou realizando um bom e significativo trabalho!”, completa.